Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 6 июля отказался утвердить на повторный термин заместителя главы центробанка Олега Чурия, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Совет воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ", – написал он в Facebook в понедельник.

Данилишин отметил, что замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением НБУ", – написал он.