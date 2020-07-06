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13:19 06.07.2020

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

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Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 6 июля отказался утвердить на повторный термин заместителя главы центробанка Олега Чурия, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Совет воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ", – написал он в Facebook в понедельник.

Данилишин отметил, что замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением НБУ", – написал он.

Теги: #нбу #кадры #чурий #данилишин
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