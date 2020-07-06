События

13:11 06.07.2020

Украинские ВМС готовятся к полномасштабной военной конфронтации с РФ – командующий

2 мин читать
Украинские ВМС готовятся к полномасштабной военной конфронтации с РФ – командующий

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией, сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", - сказал он в интервью интернет-сайту "Думская.net".

На вопрос о том, рассматривает ли он вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, Неижпапа ответил, что "не исключает таких действий со стороны Российской империи".

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - добавил он.

Командующий ВМС ВСУ также отметил, что сейчас на Донбассе идет окопная война и украинские подразделения готовятся к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям.

"Если сравнивать с 2014-16 годами, сейчас там окопная война, к сожалению. Наши подразделения готовятся не только к окопной войне, но и к наступательным действиям — к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям. Путин никогда не отдаст нам Донбасс добровольно по Минским соглашениям, к сожалению. Только вынужденно — если сложится экономическая и геополитическая ситуация. Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", - пояснил Неижпапа.

В то же время он подчеркнул, что сейчас разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота.

"Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове. Для того, чтобы иметь сильный флот, мы должны иметь соответствующую инфраструктуру, нам нужно место, где ставить наши корабли. Жизненный цикл военного корабля — примерно 25 лет: его нужно содержать, ремонтировать, обслуживать. Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз", - сказал Неижпапа.

Теги: #рф #вмс #неижпапа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 06.07.2020
Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

12:55 06.07.2020
С начала суток российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции

С начала суток российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции

11:17 06.07.2020
Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

10:20 06.07.2020
Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

22:36 05.07.2020
Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

17:24 05.07.2020
Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

12:47 05.07.2020
Заместитель генсека НАТО обсуждает в Эстонии российскую угрозу

Заместитель генсека НАТО обсуждает в Эстонии российскую угрозу

10:25 05.07.2020
Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

10:21 05.07.2020
Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

18:39 04.07.2020
Российские наемники в субботу 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов

Российские наемники в субботу 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР направило в суд дело по обвинению Пашинского в нанесении телесных повреждений

В Харьковской области сгорело 23 га пшеничного поля, предположительно это был поджог – Кучер

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Суд 14 июля продолжит рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА