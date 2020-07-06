С начала суток российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции

Российские наемники шесть раз обстреляли украинские позиции на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на полдень понедельника, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Вследствие разрыва одной из мин боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил. Сейчас военный находится в медицинском учреждении, ему оперативно оказана необходимая помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе обстрелов российские наемники в подавляющем большинстве случаев использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. В частности, огонь открывался из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения операции Объединенных сил ответили противнику из дежурных огневых средств. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется", - говорится в сообщении.