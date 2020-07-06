События

12:37 06.07.2020

В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

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В Киеве у кинотеатра "Жовтень" была стрельба

В результате стрельбы возле кинотеатра "Жовтень" на ул.Константиновской в центре Киева около пятой часов утра в понедельник никто не пострадал, два человека задержаны, начато уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители предварительно установили, что возле кинотеатра к компании молодых людей подошли двое местных жителей навеселе, которые сделали им замечание якобы из-за громкого поведения. Однако когда молодые люди на него не отреагировали, началась толчея, во время которой один из мужчин достал оружие и сделал несколько выстрелов. После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился.

С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое в дальнейшем направлено для проведения соответствующих экспертиз. Двое правонарушителей задержаны – это 37- и 38-летние киевляне, один из которых привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #полиция #стрельба #кинотеатр #жовтень
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