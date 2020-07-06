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12:37 06.07.2020

В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

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В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

В Киеве за сутки коронавирусное заболевание подтвердили у 59 человек, в том числе у четырех медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Двое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 116 жителей Киева", - заявил он на онлайн-брифинге в понедельник.

Всего по состоянию на утро 6 июля в Киеве 5602 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, одна девочка 4 лет и два мальчика в возрасте 3 месяцев и 6 лет.

В больницы госпитализированы 7 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком и Денпровском районах – по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах – по 7 человек.

Всего в городских больницах с подтвержденным коронавирусом находятся 279 человек, в том числе 12 детей.

В тяжелом состоянии 47 пациентов. В интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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