События

12:30 06.07.2020

Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

1 мин читать
Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам, а также театрам работать после 22 часов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов, - сообщил Кличко на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 06.07.2020
В ВСУ за сутки не обнаружены новые случаи коронавируса

В ВСУ за сутки не обнаружены новые случаи коронавируса

11:39 06.07.2020
Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

10:02 06.07.2020
В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

09:33 06.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 5 областях Украины, еще в 5 не изменилась

Количество больных Covid-19 снизилось в 5 областях Украины, еще в 5 не изменилась

09:08 06.07.2020
В Украине снизилось количество заболевших Covid-19: за минувшие сутки болезнь диагностирована у 543 человек, 327 ранее заболевших выздоровели, 13 умерли

В Украине снизилось количество заболевших Covid-19: за минувшие сутки болезнь диагностирована у 543 человек, 327 ранее заболевших выздоровели, 13 умерли

08:32 06.07.2020
За минувшие сутки во Львовской области подтверждены 105 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области подтверждены 105 новых случаев коронавируса

06:49 06.07.2020
Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

02:53 06.07.2020
Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

00:47 06.07.2020
На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

23:28 05.07.2020
В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

В Мукачево неизвестный выстрелом из гранатомета повредил комплекс отдыха

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд 14 июля продолжит рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

В Украине ожидается похолодание в ряде областей: в среду в Киеве +21-23°

Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

Украинские туристы улетели в Грецию из-за ошибок в работе авиакомпаний - Енин

В основной сессии ЕПВИ для юридических специальностей смогли принять участие 87% зарегистрировавшихся абитуриентов

В ДТП на окружной дороге Львова один человек погиб, трое госпитализированы

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

В Италии скончался Эннио Морриконе

Минздрав создал рабгруппу по координации международной технической помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА