Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам, а также театрам работать после 22 часов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов, - сообщил Кличко на брифинге в понедельник в Киеве.