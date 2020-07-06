Суд 14 июля продолжит рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд продолжит слушание апелляции на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в виде заочного ареста по делу об организации массовых убийств в феврале 2014 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания в понедельник представитель обвинения попросил суд приобщить к делу ряда документов, в том числе, аргументации по жалобе защиты.

Суд отложил слушание до 14 июля 16:00 в связи с необходимостью изучения судом поданных документов.

Как сообщалось, 12 мая Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане.

"Применить в отношении Януковича… меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года",- говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.