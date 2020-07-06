События

12:11 06.07.2020

СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

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СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали незаконную маршрутизацию трафика псевдооператоров мобильной связи "Феникс" и "Лугаком", работавших в ОРДЛО и РФ.

Как сообщается на сайте СБУ, нелегальный бизнес организовали жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов и выдавали международный трафик этих псевдооператоров за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

"По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили документальные материалы, компьютерную технику и почти 17 тыс украинских пакетов операторов мобильной связи, как доказательство противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи - ИФ).

Теги: #связь #трафик #сбу #ордло
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