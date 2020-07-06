События

12:05 06.07.2020

В Украине ожидается похолодание в ряде областей: в среду в Киеве +21-23°

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В Украине ожидается похолодание в ряде областей: в среду в Киеве +21-23°

В ближайшие сутки на территорию Украины переместится холодный атмосферный фронт с запада, сообщил Укргидрометцентр

Во вторник в западных областях грозовые дожди, ночью, утром значительные дожди; температура ночью 14-19°, днем 17-22°.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, лишь ночью в большинстве северных областей без осадков; температура 16-21°, днем 28-33°, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Житомирской областях 24-29°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в ночь на вторник без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура ночью около 20°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 июля самая высокая температура днем была 34,7 в 2012г., самая низкая ночью 9,2 в 1893г.

В среду в восточной части, ночью и в большинстве центральных и северных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 19-24°; в центральных областях ночью 12-17°, днем 22-27°; в южных и восточных областях ночью 16-22°, днем 25-30°, на востоке 33-35°.

В Киеве в ночь на среду кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

6 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-29°; в Днепре, в пределах Киева, 25°.

Теги: #погода #прогноз
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