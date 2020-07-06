События

11:17 06.07.2020

Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

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Один украинский военнослужащий травмирован в результате обстрела позиций близ Верхнеторецкого

Российские наемники в понедельник обстреляли оборонные укрепления Объединенных сил в Донецкой области из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, боевое травмирование получил один боец.

"По позициям украинских защитник близ Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. В результате разрыву одной из мин боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил", - отмечается на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Раненного доставили в медзаведение, его состояние удовлетворительное.

Теги: #всу #рф #оос
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