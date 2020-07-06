В основной сессии ЕПВИ для юридических специальностей смогли принять участие 87% зарегистрировавшихся абитуриентов

Более 15 тыс. абитуриентов приняли участие в основной сессии Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для юридических специальностей в понедельник, 6 июля. Это 87% от общего количества зарегистрировавшихся, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Ни один из абитуриентов, которые явились сегодня на пункты тестирования, не имел повышенной температуры или признаков острых респираторных заболеваний", - отмечается в сообщении.

Официальные ответы на задания теста ЕПВИ по праву будут опубликованы 6 июля. А результаты основной сессии ЕПВИ будут размещены в личных кабинетах участников не позднее 14 календарных дней со дня проведения теста.

Отмечается, что участники, которые не смогли принять участие в ЕПВИ, смогут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 3 календарных дней с учетом дня проведения тестирования подать в региональный центр заявление и документ, подтверждающий причину отсутствия на основной сессии.

Право регистрации на дополнительную сессию имеют право поступающие, которые принимали участие в основной сессии, однако в отношении них было допущено нарушение процедуры, повлиявшее на объективность установления результатов, лица, которые не смогли завершить выполнение заданий в рамках основной сессии из-за резкого ухудшения состояния здоровья или возникновения других обстоятельств в пункте тестирования, и поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии из-за причин, которые не зависели от их действий и воли и на которые они не могли повлиять.

Решение о допуске поступающего к участию в дополнительной сессии принимается регламентной комиссией.