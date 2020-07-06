События

10:37 06.07.2020

В ДТП на окружной дороге Львова один человек погиб, трое госпитализированы

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В ДТП на окружной дороге Львова один человек погиб, трое госпитализированы

Один человек погиб и трое травмированы в результате ДТП на окружной дороге Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла в понедельник около 03:50 в селе Зымна Вода Пустомитовского района.

Как указано в сообщении, 26-летний водитель легкового автомобиля "Ауди" не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а потом столкнулся с деревом и забором.

Как следствие, погиб пассажир "Ауди", личность которого уточняют. С травмами госпитализировали водителя и двух пассажирок – 17 и 25 лет.

Кроме того, полицейские установили, что водитель был нетрезв и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Теги: #львов #дтп
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