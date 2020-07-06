События

10:03 06.07.2020

В Мукачево неизвестный выстрелом из гранатомета повредил комплекс отдыха

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В Мукачево неизвестный выстрелом из гранатомета повредил комплекс отдыха

В Мукачеве неизвестный выстрелил из гранатомета в комплекс отдыха, сообщает полиция Закарпатской области.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что неизвестный попал из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", - указывается в сообщении.

По факту было начато производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины.

Предпринимаются меры для установления и задержания виновника происшествия.

Теги: #гранатомет #мукачево #закарпатская_область #полиция
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