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09:59 06.07.2020

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

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В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

Шахта "Котляревская" ГП "Селидовуголь" в г.Новогродовка Селидовского горсовета Донецкой области, была обесточена в понедельник утром в результате короткого замыкания, в шахте остались люди, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец.

"Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности: вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

При этом Волынец отметил, что шахта "Котляревская" является одним из самых перспективных предприятий региона, "которое разграбили, довели до ручки".

Теги: #волынец #шахта #донбасс #новогродовка
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