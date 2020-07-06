В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

Шахта "Котляревская" ГП "Селидовуголь" в г.Новогродовка Селидовского горсовета Донецкой области, была обесточена в понедельник утром в результате короткого замыкания, в шахте остались люди, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец.

"Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности: вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

При этом Волынец отметил, что шахта "Котляревская" является одним из самых перспективных предприятий региона, "которое разграбили, довели до ручки".