События

09:43 06.07.2020

На границе с Польшей ночью возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж"

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На границе с Польшей ночью возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж"

Работа пограничного пункта пропуска "Грушев-Будомеж" на украинско-польской границе была возобновлена в 1.00 ночи в понедельник, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Госпогранслужба сообщает, что возобновила работу этого пункта пропуска сразу же, как это стало возможным с польской стороны. По состоянию на 8.00 границу здесь пересекли в общей сложности 74 человека.

В ведомстве отметили, что на границе с Польшей в настоящее время не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Смильница", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу, после того, как с польской стороны заработают пункты пропуска "Кросьценко", "Долгобичев" и "Зосин" соответственно.

Теги: #пункт_пропуска #польша #граница
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