В Украине снизилось количество заболевших Covid-19: за минувшие сутки болезнь диагностирована у 543 человек, 327 ранее заболевших выздоровели, 13 умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 543 новых случая Covid-19, 327 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 13 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 5 июля, сообщалось о 823 новых случаях заболевания Covid-19, 4 июля – о 914, 3 июля было 876 новых заболевших, 2 июля - 889 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни превысило 26 тысяч: сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 49 043 человека, выздоровевших – 21 703, умерли от коронавирусной болезни с начала пандемии 1 262 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, выздоровления – вот Львовской (75) и Черновицкой (59).