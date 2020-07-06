События

09:08 06.07.2020

В Украине снизилось количество заболевших Covid-19: за минувшие сутки болезнь диагностирована у 543 человек, 327 ранее заболевших выздоровели, 13 умерли

1 мин читать
В Украине снизилось количество заболевших Covid-19: за минувшие сутки болезнь диагностирована у 543 человек, 327 ранее заболевших выздоровели, 13 умерли

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 543 новых случая Covid-19, 327 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 13 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 5 июля, сообщалось о 823 новых случаях заболевания Covid-19, 4 июля – о 914, 3 июля было 876 новых заболевших, 2 июля - 889 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни превысило 26 тысяч: сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 49 043 человека, выздоровевших – 21 703, умерли от коронавирусной болезни с начала пандемии 1 262 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, выздоровления – вот Львовской (75) и Черновицкой (59).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 06.07.2020
За минувшие сутки во Львовской области подтверждены 105 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки во Львовской области подтверждены 105 новых случаев коронавируса

06:49 06.07.2020
Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

02:53 06.07.2020
Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

00:47 06.07.2020
На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

23:28 05.07.2020
В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

16:40 05.07.2020
В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

16:36 05.07.2020
В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

14:42 05.07.2020
Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск в День освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск в День освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации

13:33 05.07.2020
В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

12:36 05.07.2020
В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике – Лагард

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод, систему заполняют водой

Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

На границе в грузовом поезде конфисковано более 6 тыс. упаковок контрабандных сигарет

На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел

Решивший баллотироваться в президенты США рэпер Канье Уэст может не успеть собрать необходимые документы

Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

Польская PGNiG получила сотую партию СПГ

Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА