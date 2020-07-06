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07:53 06.07.2020

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод, систему заполняют водой

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В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод, систему заполняют водой

В Донецкой области отремонтировали поврежденный участок магистрального водопровода, произошедший накануне, вода в крупных городах северной части региона появится в течение суток понедельника, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В 5:00 завершены сварочные работы поврежденного участка водопровода и началось его заполнение. Этот процесс продлится около 6 часов. Плюс еще нужно время на заполнение водопроводов от насосной станции 3 подъема до станции 4 подъема, подбор уровня на 4 подъеме и заполнения сетей после него", – написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке в понедельник утром.

Также он подчеркнул, что в самой отдаленной точке - Константиновке - вода в месте подключения появится в понедельник вечером, а в домах и квартирах - ночью.

"Жители Славянска, Краматорска, Торецкая и Дружковки в полном объеме получат воду раньше", – написал Кириленко.

Порыв на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода произошел накануне в воскресенье. Без воды оказались Дружковка, Константиновка и частично Торецкое, подача была сокращена на Славянск и Краматорск.

Теги: #водопровод #ремонт #порыв #донецкая
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