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Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

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Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

С вечера и до конца суток воскресенья, 5 июля, российские наемники на Донбассе осуществили три обстрела украинских позиций (всего 8 за сутки), с начала суток понедельника зафиксировано шесть обстрелов, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке.

В частности, трижды противник открывал огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Такое же вооружение они задействовали и на подступах к Широкино. Недалеко от Павлополя противник применял минометы 82-го калибра и пулеметы; у Новотроицкого - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники активизировались у Хутору Вольного и обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. "Факт вражеской агрессии из подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку Орехово", – добавили в штабе.

По данным украинской разведки, 5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще минимум двух противников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения… По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – подчеркнули в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", по украинским позициям неподалеку Новгородского российские наемники вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм. Там же на рассвете противник применил 120-ти мм минометы, а также их применение зафиксировано на подступах к Зайцеву и Южному. Кроме того, противником из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов осуществленны обстрелы рядом с Хутором Вольным.

Один обстрел из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого.

"Своим огнем из разрешенного вооружение наши защитники подавили активность врага. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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