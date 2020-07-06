Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в США растет, но смертность от этого заболевания снижается, утверждает американский президент Дональд Трамп.

"Новые случаи заражения китайским вирусом растут (из-за массового тестирования), смертность снижается, она "низкая и устойчивая". Фальшивые СМИ должны сообщить об этом, а также о том, что число новых вакансий устанавливает рекорды", - написал Трамп в твиттере.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 874 тыс. 817 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 871 человек скончались.