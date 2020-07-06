События

06:49 06.07.2020

Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

1 мин читать
Трамп заявил, что в США смертность от COVID-19 снижается

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в США растет, но смертность от этого заболевания снижается, утверждает американский президент Дональд Трамп.

"Новые случаи заражения китайским вирусом растут (из-за массового тестирования), смертность снижается, она "низкая и устойчивая". Фальшивые СМИ должны сообщить об этом, а также о том, что число новых вакансий устанавливает рекорды", - написал Трамп в твиттере.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу заражений COVID-19 в мире. В стране подтверждено 2 млн 874 тыс. 817 случаев заболевания коронавирусом, 129 тыс. 871 человек скончались.

Теги: #коронавирус #трамп #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:53 06.07.2020
Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

00:47 06.07.2020
На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

23:28 05.07.2020
В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

20:21 05.07.2020
Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

Глава Евросовета признал, что ЕС нужны годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, и призвал к пересмотру модели развития

16:40 05.07.2020
В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

16:36 05.07.2020
В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

13:33 05.07.2020
В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

12:36 05.07.2020
В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

11:59 05.07.2020
В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

11:56 05.07.2020
Трамп пообещал победить левых радикалов

Трамп пообещал победить левых радикалов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод, систему заполняют водой

Российские наемники на Донбассе за воскресенье осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала текущих суток зафиксировано 6 обстрелов

На границе в грузовом поезде конфисковано более 6 тыс. упаковок контрабандных сигарет

На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел

Решивший баллотироваться в президенты США рэпер Канье Уэст может не успеть собрать необходимые документы

Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

Польская PGNiG получила сотую партию СПГ

Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

Полицейские задержали мужчину, совершившего масштабный пожар в жилом доме в Новой Каховке

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА