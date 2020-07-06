На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел

Во Львовской области существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе вследствие очередной паводковой волны, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В второй половине дня 5 июля на р.Стрв "яж возле с.Лука (Самборский р-н, Львовская обл.) Ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны. При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (сс.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что 5-6 июля на Волыни возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье Ратневского района.