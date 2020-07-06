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00:47 06.07.2020

На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

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На Ровенщине за воскресенье подтверждено 58 новых случаев болезни COVID-19

За сутки воскресенья лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусом, в частности заболели 434 медика и 214 детей, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер воскресенья 5 июля на Ровенщине зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

В частности, это 25 жителей из г.Ровно, 7 из г.Вараш, 2 из г.Здолбунов, 1 – из г.Корец, 6 из Березновского района (с.Зирное - 2, с.Голубное - 2, с.Прислуч, с.Балашовка), 3 из Гощанского района (с.Бугрин, с.Шкаров, с.Бабий), один из Острожского района (с.Почапки), 3 из Радивиловского района (г.Радивилов - 2, с.Опарипсы), 8 из Ровенского района (с.Обарив - 5, с.Сморжов, с.Грабов, с.Колоденка), двое из Сарненского района (с.Селище, г.Клесов).

Он отметил, что возраст больных от 22 до 74 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4190 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области 78 летальных случаев, вызванных COVID-19", – добавил глава ОГА.

Он также подчеркнул, что преодолели болезнь 2064 жителя области.

"Выздоровели 14 жителей области с Березновского и Сарненского районов, а также из г.Вараш. В работе лабораторий остаются 180 образцов", – отметил Коваль.

Теги: #коронавирус #ситуация #ровенская_область
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