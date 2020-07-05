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23:28 05.07.2020

В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

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В Индии растут темпы распространения COVID-19, страна приближается к "тройке" лидеров по числу заражений

В Индии в воскресенье сообщили о самом большом суточном увеличении количества заражений коронавирусом COVID-19, и страна в скором времени может "потеснить" Россию и занять третье место в списке "лидеров" по этому показателю, сообщают индийские СМИ.

      Так, по официальным данным, в воскресенье в Индии зафиксировали почти 25 тыс. новых случаев заражения, 613 пациентов скончались. С момента начала пандемии коронавируса столь резкого суточного увеличения числа заболевших в Индии еще не наблюдалось.

      Согласно данным сайта Worldometers, в Индии за всем время выявили около 675 тыс. случаев заражения COVID-19, 19 тыс. заразившихся умерли. Западные СМИ отмечают, что, с учетом быстрого распространения заболевания в Индии, в скором времени эта страна по количеству случаев заболевания обойдет РФ.

      На первом месте идут США, на втором - Бразилия.

      В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 (по времени Киева) времени в воскресенье выявлено 2 млн 839 тыс. 436 заболевших, скончались 129 тыс. 676, излечились 894 тыс.

      В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 577 тыс. 004, умерли 64 тыс. 265, вылечены 990 тыс.

      Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.

 

 

Теги: #коронавирус #проблемы #индия
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