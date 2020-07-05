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22:36 05.07.2020

Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

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Руководство Украины предпринимает системные меры по наращиванию оперативных и боевых возможностей ВМС

Министр обороны Украины Сергей Таран поздравил украинских военных моряков с профессиональным праздником - Днем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и заверил, что руководство государства работает над наращиванием боевых возможностей украинского военного флота.

         "Агрессивные амбиции Российской Федерации являются реальной угрозой на море и требуют соответствующего реагирования. Готовность в любой момент защитить национальные интересы Украины, высокий профессионализм, отвага - именно те качества, которые наиболее характерны украинским военным морякам", - говорится в поздравлении Тарана.

         Он подчеркнул, что руководством государства предпринимаются системные меры по получению оперативных и боевых возможностей всеми компонентами Военно-морских сил.

         "Наращивание боевых возможностей украинского военного флота в полном соответствии со стандартами НАТО, обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы, развитие новой системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях - это наши приоритетные задачи. Конечной целью является создание в Украине современных Военно-морских сил, способных адекватно ответить на любые вызовы и угрозы на морском направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы наши амбициозные планы воплотить в жизнь, и в этом нам активно помогают наши стратегические партнеры - страны НАТО", - отметил он.

Теги: #вмс #поздравление #таран
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