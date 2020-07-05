Польская PGNiG получила сотую партию СПГ

Сотая партия сжиженного природного газа (СПГ) была доставлена в адрес польской государственной нефтегазовой компании PGNiG в пятницу на регазификационный терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце, сообщает журнал LNG Industry.

Танкер СПГ "ас-Сафлия" доставил груз весом 90 тыс. тонн от катарской Qatargas, что соответствует примерно 120 млн куб. м природного газа.

Первая коммерческая поставка СПГ на терминал была осуществлена в июне 2016 года. С тех порт терминал в Свиноуйсьце принял 67 партий СПГ из Катара, 21 - из США, 11 - из Норвегии. В марте 2020 года Тринидад и Тобаго впервые экспортировали партию СПГ в адрес PGNiG.

За четыре года польская компания в общей сложности импортировала через терминал около 11 млрд куб. м газа, при этом доля СПГ в общем объеме импортированного газа возросла с 8% в 2016 году, до 23% в 2019.