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19:20 05.07.2020

Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

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Пожарные потушили горящую кровлю 5-этажки в Новой Каховке

Пожарные ликвидировали пожар кровли пятиэтажного жилого дома в г.Новая Каховка (Херсонская обл.), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В 18:40 пожар кровли пятиэтажного жилого дома в г.Новая Каховка ликвидирован", - сообщается на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в г.Новая Каховка (Херсонская обл.) возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. "Площадь (пожара – ИФ-У) составляет около 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения на квартиры нет. Проведена эвакуация жителей. Жертв и пострадавших нет. В 16:16 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Отдел коммуникации полиции Херсонской области сообщил, что правоохранители установили, а затем и задержали 38-летнего жителя дома, причастногок возгоранию причастен

Теги: #полиция #пожар
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