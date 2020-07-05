События

17:24 05.07.2020

Крыша пятиэтажного жилого дома горит на площади около 2тыс. кв м в Новой Каховке

1 мин читать
Крыша пятиэтажного жилого дома горит на площади около 2тыс. кв м в Новой Каховке

В воскресенье, 5 июля, в Службу спасения "101" поступила информация, что в г.Новая Каховка (Херсонская обл.) возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Площадь составляет около 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения на квартиры нет. Проведена эвакуация жителей. Жертв и пострадавших нет. В 16:16 пожар локализован", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Теги: #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:31 04.07.2020
Фабрика красок загорелась в Баку, взрываются химреагенты, есть пострадавшие

Фабрика красок загорелась в Баку, взрываются химреагенты, есть пострадавшие

12:06 04.07.2020
В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

08:05 04.07.2020
Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

11:52 03.07.2020
Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

Ивано-Франковская область получила от Швеции гумпомощь для ликвидации последствий паводков - ГСЧС

19:55 01.07.2020
В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

10:46 01.07.2020
В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

22:29 30.06.2020
Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

07:58 30.06.2020
Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

15:17 29.06.2020
В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

08:02 29.06.2020
Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

Украинский военный ранен на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск в День освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации

Жарко и в целом сухо будет в Украине в начале недели

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от COVID-19

Транзит по Венгрии разрешен только через два пункта пропуска на границе с Украиной

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА