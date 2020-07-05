Крыша пятиэтажного жилого дома горит на площади около 2тыс. кв м в Новой Каховке

В воскресенье, 5 июля, в Службу спасения "101" поступила информация, что в г.Новая Каховка (Херсонская обл.) возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Площадь составляет около 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения на квартиры нет. Проведена эвакуация жителей. Жертв и пострадавших нет. В 16:16 пожар локализован", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.