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16:40 05.07.2020

В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

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В Беларуси за сутки выявлено 284 случая коронавируса, пять пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 5 июля зарегистрированы 63 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 284 случая против 273 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 (на 4 июля - 418) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 5 июля выздоровели и выписаны 50 тыс. 871 (на 4 июля - 50 тыс. 669) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 68 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
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