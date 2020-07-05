События

16:36 05.07.2020

В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

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В Польше 231 новый заболевший Covid-19 за сутки, 619 – выздоровели, 5 ранее заболевших умерли

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья выявлено 314 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 5 человек из числа ранее заболевших скончались, 619 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 4 июля в Польше было выявлено 314 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 5 человек из числа ранее заболевших скончались, 476 выздоровели

3 июля, сообщалось о 259 новых случаях COVID-19, 15 человек скончались, 476 выздоровели.

2 июля сообщалось о 371 новом случае COVID-19, 15 человек скончались, 418 выздоровели.

1 июля было 382 новых случая заболевания, 14 жертв, 510 выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 10 687 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 35,950 случаев инфицирования, умерли 1 517 человек, выздоровели – 23,746 человек.

Теги: #коронавирус #польша
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