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14:25 05.07.2020

Жарко и в целом сухо будет в Украине в начале недели

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Жарко и в целом сухо будет в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 6 июля, погоду в Украине будет определять очень теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей 21-25°, днем 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 38°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 17-19°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была 33,9 в 1924г., самая низкая ночью 7,9 в 1912г.

7 июля в западных областях значительные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 14-19°, днем 17-22°.

В южных, восточных и Днепропетровской областях без осадков, температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, температура ночью 17-22°, днем 29-34°, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях 25-30°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах в отдельных районах шквали 15-20 м/с, град.

В Киеве 7 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

5 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-30°; в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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