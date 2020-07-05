В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 10.00 воскресенья, 5 июля, в Вооруженных силах Украины 168 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Командование медсил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Командования в соцсети Фейсбук.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Киевская - 2 военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 109 человек", - говорится в сообщении.