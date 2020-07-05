В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них восемь больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев два зарегистрированы в Пекине, шесть "импортированы" в различные районы страны.

За предыдущие сутки были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, из них три активных больных и четыре бессимптомных. Из активных - один - в Пекине и два ввезенных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 553 активных случаев заражения, из них 1 931 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 11 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 753 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 258 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 449 (семь случаев смерти).