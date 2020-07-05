События

11:12 05.07.2020

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

1 мин читать
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, в том числе заболели двое медиков, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Еще у 78 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 5 543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка. 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 802 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 12. В Оболонском – 11, в Днепровском и Подольском районах - по 10 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 05.07.2020
В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

В ВСУ за сутки зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусом

11:59 05.07.2020
В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

09:57 05.07.2020
В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

08:24 05.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса

03:20 05.07.2020
Двухнедельный карантин по коронавирусу начался в Казахстане

Двухнедельный карантин по коронавирусу начался в Казахстане

13:19 04.07.2020
Иностранцы, превысившие сроки пребывания в Украине из-за карантина, не будут привлекаться к ответственности - Госпогранслужба

Иностранцы, превысившие сроки пребывания в Украине из-за карантина, не будут привлекаться к ответственности - Госпогранслужба

11:03 04.07.2020
В семи областях Украины число выздоровевших за сутки от Covid-19 превысило число заболевших

В семи областях Украины число выздоровевших за сутки от Covid-19 превысило число заболевших

10:26 04.07.2020
Число новых заболеваний Covid-19 в Киеве увеличилось на 118: на 13 случаев больше, чем днем ранее

Число новых заболеваний Covid-19 в Киеве увеличилось на 118: на 13 случаев больше, чем днем ранее

08:25 04.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн

07:44 04.07.2020
В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

Украинский военный ранен на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Трамп пообещал победить левых радикалов

Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с освобождением Краматорска и Славянска

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА