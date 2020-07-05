Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с освобождением Краматорска и Славянска

Президент Украины Владимир Зеленский поздравили украинцев с Днем освобождением Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

"Уважаемые друзья! Сегодня в нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. 6 лет назад, всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

После этого Зеленский в рамках видео-моста передал слово премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, который в воскресенье находится в Краматорске.

"Это большой двойной праздник, мы присоединяемся к теплым поздравлениям моряков наших Военно-морских сил Украины. На самом деле, мы сегодня ощущаем единство Украины. И этот телемост демонстрирует единство Украины, сегодня – от Одессы до Краматорска, а ежедневно – от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина единая, соборная, неделимая, независимая, и в ближайшее время, я уверен, будет мирным государством с мирным небом", - подчеркнул премьер.