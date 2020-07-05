События

10:25 05.07.2020

Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

1 мин читать
Зеленский: украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Теги: #рф #зеленский #аннексия #крым #вмс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:43 05.07.2020
Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

10:35 05.07.2020
Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, как вернули пленных моряков и корабли

10:33 05.07.2020
Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с освобождением Краматорска и Славянска

Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с освобождением Краматорска и Славянска

10:21 05.07.2020
Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

20:27 04.07.2020
Зеленский о ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе: 20 июля - это ориентир

Зеленский о ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе: 20 июля - это ориентир

18:39 04.07.2020
Российские наемники в субботу 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов

Российские наемники в субботу 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов

18:39 04.07.2020
Зеленский посетил ОПЗ и встретился с предпринимателями Одесской области

Зеленский посетил ОПЗ и встретился с предпринимателями Одесской области

18:33 04.07.2020
Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

17:10 04.07.2020
Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

17:09 04.07.2020
Зеленский в День Независимости США пожелал республиканцам и демократам, и Белому дому сил в борьбе со всеми вызовами

Зеленский в День Независимости США пожелал республиканцам и демократам, и Белому дому сил в борьбе со всеми вызовами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

Украинский военный ранен на Донбассе

Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве превысило 5,5тыс. - Кличко

Количество болеющих Covid-19 за сутки выросло в 17 областях Украины и в Киеве

В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 530 тыс., число инфицированных - 11,24 млн - университет Хопкинса

Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Двухнедельный карантин по коронавирусу начался в Казахстане

На границе с Польшей задержали жителя Львова с килограммом амфетамина

Ракета Electron американской компании Rocket Lab стартовала на орбиту с группой миниспутников

Украинский военный ранен на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА