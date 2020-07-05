Зеленский: украинский флот должен стать образцом современности и настоящей гордостью Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

"Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - сказал он, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

Зеленский указал, что в этот день вся страна поздравляет с профессиональным праздником "часовых морских рубежей нашей Родины, смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны, тех, кто, цитируя марш ВМС, "станет грудью за Черное Море, наш восхитительный и очаровательный Крым".

Президент отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.

"У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе – в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести асимметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием – как главный фактор сдерживания. Эти и другие задачи поставлены новому командующему Военно-морских сил, контр-адмиралу Алексею Леонидовичу Неижпапе. Я уверен, что, имея полную поддержку президента, парламента, правительства и наших международных партнеров, эти задачи будут выполнены", - сказал он.

Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

По его словам, важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. "Также в наших ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за постоянную поддержку Украины всех наших международных партнеров", - добавил он.

При этом Зеленский заявил, что, прежде всего, нужно думать о людях и задачей номер один является забота о военных моряках и их семьях, достойное материальное и социальное обеспечение для них.

"И сегодня наши моряки получат более 70 квартир. Среди них – моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине. Но их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях. Мне стыдно, очень стыдно, что за всё это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала. Всё это – только начало и первые шаги в этом направлении. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - подчеркнул глава государства.