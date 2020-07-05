Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

В субботу, 4 июля, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом, в том числе, запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, еще дважды обстреляли позиции ВСУ с начала суток воскресенья, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Согласно сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, в субботу в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики три раза обстреляли опорные пункты украинских военных неподалеку н.п.Новотошковское, применив при этом артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы. Из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведены от линии боевого соприкосновения, противник открывал огонь вблизи Орехово и Крымского. У этих населенных пунктов и рядом Катериновки противник также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники активизировались после обеда. В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия они вели обстрелы вблизи н.п.Павлополь и Гнутово. Еще один факт вражеской агрессии зафиксирован у н.п.Пищевик. На этом участке фронта противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков", - проинформировали в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток, 5 июля, российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к н.п.Павлополь. Также враг обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.

"Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ, после чего вражеские обстрелы прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.