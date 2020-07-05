События

01:46 05.07.2020

На границе с Польшей задержали жителя Львова с килограммом амфетамина

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На границе с Польшей задержали жителя Львова с килограммом амфетамина

      Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей гражданина Украины, пытавшегося переместить через границу почти 300 таблеток экстази и почти килограмм амфетамина, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

      "В субботу, 4 июля, около 13:00 на территории Международного автомобильного пропуска "Шегини" Львовской таможни специалисты УСБУ во Львовской области задержали 27-летнего львовянина, пытавшегося перевезти через границу партию психотропных веществ: почти 300 таблеток экстази и около килограмма амфетамина", -- указано в сообщении.

      Отмечают в прокуратуре, мужчина спрятал психотропные вещества в одежде, а сам через пеший переход направлялся в Польшу.

      Изъятые вещества направлены на экспертизу. В понедельник задержанному изберут в суде меру пресечения.

Теги: #наркотики #польша #контрабанда
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