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00:31 05.07.2020

Ракета Electron американской компании Rocket Lab стартовала на орбиту с группой миниспутников

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Ракета Electron американской компании Rocket Lab стартовала на орбиту с группой миниспутников

Ракета Electron в воскресенье по московскому времени стартовала на орбиту с семью малыми космическими аппаратами, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Pics Or It Didn't Happen, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 21:19 UTC в субботу (00:19 по Киеву в воскресенье).

Спутники запущены на круговую низкую околоземную орбиту высотой 500.

Среди них - спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долл., что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Миссия Pics Or It Didn't Happen станет тринадцатым запуском ракеты Electron.

Теги: #ракета #спутник
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