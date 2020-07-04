Украинский военный ранен на Донбассе

В субботу, 4 июля, российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Пострадавшего военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам", - подчеркнули в пресс-центре ООС.