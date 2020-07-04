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22:31 04.07.2020

Фабрика красок загорелась в Баку, взрываются химреагенты, есть пострадавшие

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Фабрика красок загорелась в Баку, взрываются химреагенты, есть пострадавшие

Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, сообщают азербайджанские СМИ.

      По данным СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.

      В результате пожара пострадали четыре человека.

      В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 кв. метров,

      К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

      В МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил в 20:12 по местному времени (19:12 по Киеву).

Теги: #фабрика #пожар #азербайджан
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