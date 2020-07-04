Каменское и ДМК, где в свое время учился Назарбаев, посетили представители посольства Казахстана

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), посетила делегация из Казахстана во главе с послом Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаевим.

Согласно информации предприятия в субботу, высокие гости в сопровождении представителей городской власти и Днепропетровской облгосадминистрации посетили места Каменского, связанные с пребыванием в городе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, который в 1958-60 годах вместе с другими казахстанскими юношами учился в Техническом училище №8 (ныне КСПУ) и проходил производственную практику в доменном цехе Днепровского металлургического завода.

Поэтому одним из важных пунктов посольского визита именно доменный цех ДМК. Гости из Казахстана осмотрели доменную печь №1-М, построенную уже в 21-м веке, получили информацию о работе цеха, о новейших технологиях, введенные здесь за последние годы, от главного доменщика ДМК Сергея Пустового.

"Я поражен, это масштабное производство, которым управляют люди. Это грандиозно!" - сказал посол Казахстана.

Как сообщалось, в ДМК снимали второй фильм, состоящий из двух серий, который охватывает период жизни Назарбаева в Днепродзержинске, вторая серия – "Огненная река", повествующий не только об учебе и увлечении спортом Назарбаева, но и о его первой любви.

Съемки трилогии были начаты в 2009 году. Первая серия "Небо моего детства" (о детстве и юности) вышла в 2011 году.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.