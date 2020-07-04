Российские наемники в субботу 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120-мм минометов

В субботу, 4 июля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к н.п.Новотошковское боевики дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку н.п.Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.