ОПЗ в прекрасном состоянии, и не должен сбавлять обороты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) находится в прекрасном состоянии, и его коллектив не должен сбавлять обороты, потому что есть потенциал для увеличения количества рабочих мест и возвращения востребованных специалистов.

"У нас сегодня встреча с бизнесом на этом выдающемся заводе. Я впервые в своей жизни, всегда хотел увидеть, что это оно такое – Одесский припортовый завод. Действительно, вижу, что завод в прекрасном состоянии. Некоторые цифры мне новый директор завода сказал. Хотелось бы очень верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44%, вы мне сказали, увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что потенциал выше. Потому что когда-то работало 4,5 тыс. человек, а сейчас, вы мне сказали, 3 тыс. человек", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода.

Зеленский убежден, что есть большой потенциал возвращения на такие заводы, как ОПЗ, украинских специалистов, потому что "действительно здесь работают специалисты, которых теряет наше государство, на многих заводах и предприятиях страны, много лет подряд".