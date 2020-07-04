События

15:17 04.07.2020

ОПЗ в прекрасном состоянии, и не должен сбавлять обороты – Зеленский

1 мин читать
ОПЗ в прекрасном состоянии, и не должен сбавлять обороты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Одесский припортовый завод (ОПЗ) находится в прекрасном состоянии, и его коллектив не должен сбавлять обороты, потому что есть потенциал для увеличения количества рабочих мест и возвращения востребованных специалистов.

"У нас сегодня встреча с бизнесом на этом выдающемся заводе. Я впервые в своей жизни, всегда хотел увидеть, что это оно такое – Одесский припортовый завод. Действительно, вижу, что завод в прекрасном состоянии. Некоторые цифры мне новый директор завода сказал. Хотелось бы очень верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44%, вы мне сказали, увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что потенциал выше. Потому что когда-то работало 4,5 тыс. человек, а сейчас, вы мне сказали, 3 тыс. человек", - сказал он на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода.

Зеленский убежден, что есть большой потенциал возвращения на такие заводы, как ОПЗ, украинских специалистов, потому что "действительно здесь работают специалисты, которых теряет наше государство, на многих заводах и предприятиях страны, много лет подряд".

Теги: #зеленский #опз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 04.07.2020
Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать

13:12 04.07.2020
Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

12:52 04.07.2020
Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

Порошенко: Политические преследования – это месть неопытного политика Зеленского

12:39 04.07.2020
Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

Зеленский о якобы требовании России представить до 6 июля закон об "особом статусе Донбасса": от Украины никто ничего не может требовать, нужно поработать над риторикой

11:04 04.07.2020
Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

11:02 04.07.2020
Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины не отменяют потребность в ее дальнейшем реформировании – Зеленский

18:41 03.07.2020
Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

Президент поставил задачу правоохранителям дать оценку действиям работников ГБР, допустивших изъятие приборов для ПВО у Воздушных ВСУ

18:05 03.07.2020
Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

16:25 03.07.2020
Зеленский в разговоре с Конте высказал надежду на справедливое решение итальянского суда в деле Маркива

Зеленский в разговоре с Конте высказал надежду на справедливое решение итальянского суда в деле Маркива

14:26 03.07.2020
Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

Бизнес должен нести ответственность за соблюдение карантинных мер - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

Ермак считает, что встреча советников лидеров государств Нормандского формата "на шаг" приблизила проведение саммита лидеров в Берлине

Российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

ПОСЛЕДНЕЕ

В воскресенье на юго-востоке Украины будет жарко и сухо, на остальной территории станет немного прохладнее, пройдут кратковременные дожди

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Иностранцы, превысившие сроки пребывания в Украине из-за карантина, не будут привлекаться к ответственности - Госпогранслужба

В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пять грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились в Донецк

Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

В семи областях Украины число выздоровевших за сутки от Covid-19 превысило число заболевших

В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Нормандском формате в Берлине

Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

Ермак считает, что встреча советников лидеров государств Нормандского формата "на шаг" приблизила проведение саммита лидеров в Берлине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА