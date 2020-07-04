События

14:00 04.07.2020

В воскресенье на юго-востоке Украины будет жарко и сухо, на остальной территории станет немного прохладнее, пройдут кратковременные дожди

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В воскресенье на юго-востоке Украины будет жарко и сухо, на остальной территории станет немного прохладнее, пройдут кратковременные дожди

В воскресенье погоду юго-восточной части территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории, при прохождении атмосферного фронта более прохладный и влажный воздух.

В северных, местами центральных, Одесской областях, ночью и в Карпатах и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 34-39°, в северных областях 26-31°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза; температура ночью 19-21°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была +33,7 в 1924г., самая низкая ночью 8,6 в 1893г.

В понедельник, 6 июля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-39°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Теги: #погода #прогноз
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