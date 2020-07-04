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13:46 04.07.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает Министерство обороны Украины.

Ночью позиции подразделений ОС в районе Катериновки были обстреляны из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Около 7:00 в районе Орехово наемники открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрел длился около 40 минут.

С 9:00 до 10:30 были дважды обстреляны украинские позиции под Новотошковским, оба раза – с применением минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ из штатного вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #ордло
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