Иностранцы, превысившие сроки пребывания в Украине из-за карантина, не будут привлекаться к ответственности - Госпогранслужба

Иностранцы и лица без гражданства, превысившие сроки пребывания в Украине в период карантина, не будут привлекаться к ответственности за это нарушение, заявил начальник управления организации пограничного контроля администраци

и Государственной пограничной службы Украины Юрий Лысюк.

"Если иностранец или лицо без гражданства превысило сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, то такие лица во время следования через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания", - отметил Лысюк, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что согласно действующему законодательству к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины или об обмене вида на жительство в связи с введением карантина, не применяется административная ответственность, если такие нарушения наступили в период или в результате установления карантина.

Эти нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантина находились в Украине на законных основаниях.