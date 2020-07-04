События

10:26 04.07.2020

Число новых заболеваний Covid-19 в Киеве увеличилось на 118: на 13 случаев больше, чем днем ранее

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Число новых заболеваний Covid-19 в Киеве увеличилось на 118: на 13 случаев больше, чем днем ранее

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание Covid-19, увеличилось еще на 118 человек, что на 13 случаев больше, чем днем ранее.

Как сообщается в телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко, за минувшие сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

В настоящее время в столице Украины уже 5465 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет; 52 мужчин в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Заболели в том числе и 9 медиков.

В больницы госпитализированы 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.

Самое большое количество случаев заболевания Covid-19 за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17, в Голосеевском районе - 16 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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