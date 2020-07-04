События

11:06 04.07.2020

Пять грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились в Донецк

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Пять грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились в Донецк

Гуманитарный груз от Международного Комитета красного креста (МККК) в пятницу проследовал по маршруту Киев-Донецк, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

"Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд во временно оккупированную территорию Украины в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - отмечается в сообщении.

Груз отправлен для "помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации", отмечается в сообщении.

Теги: #мккк #гумпомощь
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