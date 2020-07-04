Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"В городской клинической больнице скорой помощи впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове", – указано в сообщении городского совета.

По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого 5 лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь. …Здоровое донорское сердце ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым", – отметил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.