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11:04 04.07.2020

Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

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Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Теги: #зеленский #одесская_область
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