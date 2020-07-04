Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.